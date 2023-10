Süß: Lola Weippert posiert mit Mama Cornelia auf Red Carpet!

Was für eine niedliche Liebeserklärung! Lola Weippert (27) steht nicht nur seit einigen Jahren als Moderatorin von Temptation Island vor der Kamera – auch auf Social Media begeistert die Frohnatur ihre Fans immer wieder mit ihrer guten Laune. Nun lässt die Influencerin ihre Fans an einem besonderen Ereignis teilhaben: Das Model besuchte gemeinsam mit seiner Mutter Cornelia eine Benefizgala. In diesem Zuge widmet Lola ihrer Mama eine zuckersüße Liebeserklärung!

Bei Instagram teilt sie einen Schnappschuss der beiden auf dem roten Teppich, auf dem sie in langen schwarzen Kleidern um die Wette strahlen. Dazu schreibt sie: "Es ist die größte Ehre, dich meine Mama nennen zu dürfen! Du bist mein größtes Vorbild! Du hast mich nie aufgegeben! Du hast immer an mich geglaubt und warst schon immer meine größte Unterstützerin!" Ihre Mama sei ihr Zuhause, ihr Heimathafen, ihre Geborgenheit und der Platz, den sie aufsuche, wenn sie Schmerz empfinde. "Wenn ich auch nur halb so toll werde wie du, bin ich überglücklich. Danke, dass es dich gibt und ich mit dir so viele unendlich tolle Sternstunden genießen darf", schwärmt Lola.

Doch in den sozialen Medien erlebt die Beauty nicht immer nur positive Dinge – neben Drohungen müsse sie sich nahezu täglich mit Penisbildern auseinandersetzen. "Beim nächsten Dickpic werde ich herausfinden, wer seine Mutter ist und ihr das Bild schicken", regte sie sich vor einigen Monaten in einem Instagram-Video auf. "Ich will eure Pimmel nicht sehen. […] Es nervt, ist ekelhaft, übergriffig und einfach nicht schön", wetterte sie weiter und würgte dabei.

Anzeige

Getty Images Lola Weippert mit ihrer Mutter Cornelia

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Juli 2023

Anzeige

Wie findet ihr Lolas Liebeserklärung an ihre Mutter? Sehr süß! Etwas kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de