Vor zwei Jahren: Matthew Perrys Herz schlug nicht mehr

Er musste schon schlimme Situationen durchstehen! Am Samstagnachmittag US-amerikanischer Zeit wurde Matthew Perry leblos in seinem Whirlpool aufgefunden. Der Friends-Star starb im Alter von 54 Jahren – eine offizielle Todesursache ist bislang noch nichts bestätigt. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Schauspieler seine Memoiren. In denen berichtet er von schrecklichen Ereignissen, die ihm bereits widerfahren sind: Matthews Herz schlug schon mal fünf Minuten nicht.

Wie Fox News berichtet, habe der Serienstar 2021 große Schmerzen gehabt, weswegen ihm ein medizinisches Gerät in den Rücken eingesetzt werden sollte. Kurz vor der Operation habe er den Schmerz eigenständig mit Tabletten betäubt – ein Fehler. "Ich bekam die Spritze um 11:00 Uhr morgens. Ich bin elf Stunden später in einem anderen Krankenhaus aufgewacht", schrieb er in seinen Memoiren. "Offenbar hatte das Propofol mein Herz angehalten. Für fünf Minuten. Es war kein Herzinfarkt – ich hatte keinen Herzstillstand – aber es hat nichts mehr geschlagen", beschrieb er das Erlebte.

Schon während der Dreharbeiten zur beliebten Sitcom hatte Matthew (✝54) mit Drogenproblemen zu tun. Vor über 20 Jahren sprach der "17 Again"-Darsteller in einem Interview mit New York Times offen über seine Sucht – und verriet, warum er noch einmal die Kurve bekam. "Ich bin nicht nüchtern geworden, weil ich Lust dazu hatte. Ich wurde nüchtern, weil ich Angst hatte, dass ich am nächsten Tag sterben würde", verriet Matthew.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry im November 2001

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

KCS Presse / MEGA Matthew Perry im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de