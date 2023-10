Angst vor Tod: Deswegen schwor Matthew Perry (†54) Drogen ab

So sehr litt er unter seiner Sucht! Im Alter von 54 Jahren war Matthew Perry am Wochenende verstorben. Berichten zufolge soll der Schauspieler in seinem Whirlpool ertrunken sein. Drogen sollen aber keine Rolle gespielt haben. Doch während seiner Zeit am Set von Friends litt er sehr unter einer Drogen- und Alkoholsucht – auf dem Höhepunkt seiner Sucht habe der Hollywoodstar nach eigenen Angaben 55 Pillen pro Tag genommen. Matthew selbst äußerte sich einst dazu...

Vor über 20 Jahren sprach der "17 Again"-Darsteller in einem Interview mit New York Times offen über seine Sucht – und verriet, warum er noch einmal die Kurve bekam. "Ich bin nicht nüchtern geworden, weil ich Lust dazu hatte. Ich wurde nüchtern, weil ich Angst hatte, dass ich am nächsten Tag sterben würde", verriet Matthew. Um das zu schaffen, benötigte er allerdings professionelle Hilfe...

So besuchte der Filmstar etwa 15 Mal eine Entzugsklinik, war bei über 6.000 Treffen der Anonymen Alkoholiker und brauchte in seinem Leben zwölf lebensrettende Operationen. Zudem berichtete Daily Mail, dass Matthew zwei Nahtoderfahrungen hatte und einmal für zwei Wochen ins Koma fiel. Um wieder clean zu werden, habe er eigenen Angaben zufolge rund neun Millionen Dollar ausgegeben.

Getty Images Matthew Perry, 2001

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

