Halloween-Fail: Jannik Kontalis' Batman-Kostüm ist ein Flop

Ob das Kostüm gruselig ist? Jannik Kontalis wurde durch die Datingshow Make Love, Fake Love bekannt. Danach ging er noch einige Monate mit Yeliz Koc (29) durchs Leben – mittlerweile sind sie aber getrennt. Nun ist Jannik als Influencer aktiv und teilt mit seinen Fans regelmäßig Lifestyle und Fashion-Content. Aber ob das so stylish ist? Janniks Halloweenkostüm ist eher lustig als schaurig!

In seiner Instagram-Story präsentiert der Content-Creator seine Verkleidung für das gruselige Fest. Jannik wollte eigentlich als Batman gehen – und lacht bei seinem Spiegelselfie über sich selbst! "Muss morgen definitiv spontan was anderes finden!", witzelt Jannik danach und entscheidet sich offenbar gegen das Fail-Kostüm. Ein Fan kann dem auch nicht viel abgewinnen: "Ich sterbe, wie so ein kleiner dicker Mops, der vorm Edeka auf Frauchen wartet", schreibt ihm ein User.

Privat läuft es bei Jannik gerade wieder richtig gut – nach der Trennung von Yeliz bandelt er nämlich mit Gerda Lewis (30) an! Immer wieder verbringen die beiden Zeit miteinander und waren etwa kürzlich als Pärchen shoppen. Was zwischen ihnen genau läuft, haben sie bislang aber noch nicht klargestellt.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

COLLECTION CHRISTOPHEL © DC Comics Szene aus dem Film "The Flash"

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

