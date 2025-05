Nach Funkstille: Jannik Kontalis will durch Amerika reisen

Jannik Kontalis meldet sich nach einer längeren Pause auf seinem Instagram-Account zurück und überrascht seine Follower mit spannenden Plänen. In seiner Story erzählt der Reality-TV-Star, dass er derzeit viel Zeit mit sich selbst verbringt – und das ganz bewusst genießt: "Wollte euch nur mal ein kleines Lebenszeichen geben! Verbringe aktuell viel Zeit mit mir selbst und bin gerne alleine." Doch neben den ruhigen Momenten steht für Jannik auch ein ganz besonderes Abenteuer bevor: "Ich will dieses Jahr nämlich quer durch Amerika."

In seiner Story schreibt Jannik offen darüber, wie sehr ihn die Lust auf neue Abenteuer antreibt. Er träumt davon, einfach spontan einen Flug zu buchen und sich treiben zu lassen: "Am liebsten würde ich auch einfach nur einen Flug buchen und gucken, wo mich das Leben hinführt." Besonders die USA haben es ihm dabei angetan. Texas und Florida hat er bereits besucht, doch offenbar zieht es ihn immer wieder dorthin zurück. Die geplante Reise steht für den Reality-Star unter dem Motto, das Leben in vollen Zügen auszukosten – schließlich, so schreibt er, verbringe man "circa 85 Jahre auf dieser Erde".

Dass Jannik Genuss und Abwechslung sucht, zeigt sich auch in seinen früheren Reiseberichten. Kürzlich teilte der Reality-Star seine Eindrücke von einem Aufenthalt in Dubai. Doch schon nach wenigen Tagen in der Metropole machte er deutlich, dass er sich dort auf Dauer nicht zu Hause fühlen könnte. Für Jannik geht es offenbar um mehr als nur Luxus oder beeindruckende Skylines. Er sucht das Abenteuer, die Herausforderung – und vielleicht auch ein Stück von sich selbst, wie seine neuen Pläne für Amerika vermuten lassen.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im April 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

