Premiere! Gerda Lewis und Jannik zeigen sich beim Einkaufen

Damit haben die Fans wohl nicht gerechnet! Mehrere Monate lang wurde spekuliert, dass Gerda Lewis (30) und Jannik Kontalis ein Paar sind. Schließlich teilten die beiden immerzu ähnliche Beiträge von denselben Orten, womit sie der Gerüchteküche selbst einheizten. Mittlerweile hat die ehemalige Bachelorette aber sogar zugegeben, dass sie und der Make Love, Fake Love-Star megahappy miteinander seien. Allerdings wollten die beiden ihre Liebe erst einmal nicht in der Öffentlichkeit ausleben – doch nun teilt ausgerechnet ihr Freund Niko Griesert (33) ein Video von ihnen!

Der ehemalige Bachelor teilt in seiner Instagram-Story ein Video aus dem Supermarkt – gemeinsam mit den beiden Turteltauben! So ist zu sehen, wie der Ex von Yeliz Koc (29) einen Einkaufswagen vor sich herschiebt, während die Beauty in einer weißen Hose und einem hellen bauchfreien Oberteil neben ihm herläuft. Doch anscheinend sind der Hottie und Niko nur Mittel zum Zweck, denn Gerda und eine Freundin kümmern sich wohl allein um den Einkauf. "Jannik und ich schieben und schleppen eigentlich nur", berichtet der einstige Rosenkavalier.

Aber für was kaufen die Realitystars eigentlich ein? "Später schauen wir alle den Boxkampf Logan Paul versus Dillan Danis und KSI versus Tommy Fury", verrät Niko in seiner Story. Ob Ina Wachholz, die Frau, die Gerda beim Einkauf unterstützte, sein Date ist, verrät der Single-Mann allerdings nicht.

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Januar 2023

Anzeige

Instagram / nikogriesert Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de