Nicht für Kate! Deshalb steigt Jakub Jarecki in den Boxring

Jakub Jarecki (28) will kämpfen und siegen! Der Fußballer liefert sich seit Monaten einen digitalen Schlagabtausch mit Patrick Fabian (36). Der Auslöser war ein mutmaßlicher Flirt des Strippers mit Jakubs Ehefrau Kate (36) gewesen – und das Ende soll der Streit im Boxring finden! Beim Fame Fighting treten die beiden Männer gegeneinander an. Doch Jakub versichert: Bei dem Kampf geht es nicht um Kate!

Bei der Pressekonferenz des Events erklärte Jakub auf Nachfrage von Promiflash: "Für mich geht es in dem Ganzen 0,0 um Kate. Das ist ein persönliches Ding." Der Kicker machte seinem Gegner zudem eine knallharte Ansage. "Bereite dich gut vor! In meinen Augen siehst du das zu viel als Show", schoss Jakub scharf und ergänzte: "Nach dem Kampf kann ich dir gerne noch einen Fuffi hinschmeißen, dann kannst du an der Stange noch mal dein Können zeigen. Wenn du das dann noch kannst."

Patrick ließ sich davon nicht beeindrucken. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star betonte sogar, das Ganze eher als eine Herausforderung zu sehen. "Mal schauen, ob er seinem großen Mundwerk gerecht wird", hatte er zudem vor einigen Wochen im Netz gestichelt.

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Influencer

Anzeige

Wen unterstützt ihr bei dem Kampf im Boxring: Jakub oder Patrick? Jakub Patrick Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de