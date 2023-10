Robert de Niro: Ex-Angestellte wirft ihm Diskriminierung vor

Wer hat hier recht? Der Hollywoodstar Robert De Niro (80) befindet sich im Rechtsstreit mit der Ex-Vizepräsidentin seiner Firma Canal Productions. Der "Taxi Driver"-Star und die ehemalige Angestellte Graham Chase Robinson verklagen sich gegenseitig auf mehrere Millionen Euro. Während Graham dem Schauspieler geschlechterspezifische Diskrimination vorwirft, verklagt Robert sie wegen Veruntreuung. Robert macht vor Gericht nun klar, was er von den Anschuldigungen gegen seine Person hält!

Die ehemalige Mitarbeiterin wirft Robert vor, ein feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen zu haben und dass sie jahrelang aufgrund ihres Geschlechts Diskriminierung erfahren habe. Die Anschuldigungen stören Robert sichtlich, vor Gericht macht er seinem Ärger Luft: "Es ist ja nicht so, dass ich von ihr verlange, dass sie den Boden schrubbt und wischt. Das ist also alles Unsinn". Am 30. Oktober sagte der Hollywoodstar zum ersten Mal vor Gericht aus und musste sich laut Fox News sichtlich zurückhalten. Robert beschuldigt Graham unter anderem, seine Vielfliegermeilen für Privatflüge verwendet zu haben. Die ehemalige Angestellte wirft dem Schauspieler vor, sie nur aus Rache zu verklagen, da er von ihrer geplanten Klage Wind bekommen habe.

Doch der Gerichtsprozess ist nicht die einzige schlechte Nachricht für den 80-Jährigen: Sein Enkelsohn Leandro De Niro Rodriguez (✝19) war im Juli mit gerade einmal 19 Jahren verstorben. Die Todesursache war wohl eine Überdosis gewesen. Drena De Niro (52), Roberts Tochter, veröffentlichte erst kürzlich Bilder von sich vor dem Grab ihres Sohnes.

Robert De Niro in Berlin

Robert De Niro, New York

Leandro De Niro Rodriguez, Drena De Niro und Robert De Niro

