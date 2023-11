Megan Fox bricht mit Halloween-Kostüm die Streik-Regeln!

Greift Megan Fox (37) mit diesem Kostüm daneben? Die Schauspielerin ist eigentlich für ihre heißen Looks bekannt und lässt sich vor allem zu Halloween stets etwas Besonderes einfallen. So hatte sie sich im vergangenen Jahr als sexy Pamela Anderson (56) präsentiert. In diesem Jahr verkleidete sich die dreifache Mutter als Filmfigur aus dem Kultstreifen "Kill Bill" – doch damit brach Megan direkt einige Regeln!

Seit einigen Monaten streikt die Gewerkschaft SAG-Aftra in Hollywood und fordert bessere Bedingungen von den großen Studios in Hollywood. In diesem Zuge wurden die Stars der Branche auch gebeten, sich nicht als Filmfiguren der Produktionen zu verkleiden. Doch Megan nahm sich das offenbar nicht zu Herzen. Auf einem Instagram-Foto, das sie in der Rolle der Gogo Yubari zeigt, vertaggte sie SAG-AFTRA sogar noch ganz provokant!

Ihre Follower sind von diesem Schachzug gar nicht begeistert. "Warum ist sie trotzig gegenüber einer Gruppe, die buchstäblich dafür kämpft, dass sie einen fairen Lohn bekommt?", fragte ein User – und bekam von einem anderen prompt eine Antwort: "Weil sie Megan Fox ist. Sie wird trotzdem einen fairen Lohn bekommen!"

