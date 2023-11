Pro7 ändert "Masked Singer"-Programm wegen Thomas Gottschalk

Gegen ihn kommt keiner an! Am 18. November startet die neue Staffel von "The Masked Singer". Ab da läuft die beliebte Rätselshow eigentlich jeden Samstagabend. Doch in Woche zwei wird es eine kleine Ausnahme geben. Statt Samstag wird die zweite Folge von "The Masked Singer" erst am Sonntag laufen – und schuld daran ist niemand Geringeres als Thomas Gottschalk (73)!

Wie aus einer Pressemitteilung des Senders ProSieben hervorgeht, entscheidet man sich für die Verlegung, da am selben Tag die letzte Ausgabe von "Wetten, dass..?" mit Thomas als Moderator laufen wird. "Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten", erklärt der "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel (53).

Thomas' "Wetten, dass..?"-Finale verspricht schon jetzt eine unvergessliche Show zu werden. So werden unter anderem Helene Fischer (39) und Shirin David (28) zusammen auftreten. Dies verriet der Moderator in seinem Podcast "Die Supernasen".

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2022

ProSieben/Willi Weber Moderator Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Getty Images Thomas Gottschalk beim "Wetten, dass..?"-Revival

