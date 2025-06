Mit Promis: Im Juli startet die neue "Hast Du Töne?"-Staffel

Matthias Opdenhövel (54) kehrt mit einer neuen Staffel der Musik-Quizshow "Hast Du Töne?" zurück. Ab dem 17. Juli wird die Sendung jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt und bringt mit sechs neuen Episoden frischen Schwung in den Quizabend, der bereits zuvor mit "The Floor" Spiel, Spaß und Spannung in die Wohnzimmer brachte. Nun treten prominente Gäste in Teams gegeneinander an, um Musiktitel anhand ihrer ersten Töne zu erraten. Unterstützt werden sie diesmal von den neuen Teamkapitänen Caroline Frier (42), Rick Kavanian (54) und Riccardo Simonetti (32). Die Show bleibt ihrem Konzept treu: Neben musikalischem Ratespaß sorgt die Studioband "Tönlein Brillant" für Live-Entertainment.

Die Gästeliste des Musik-Quiz liest sich wie ein Who's who der deutschen Promiwelt. In den insgesamt sechs Folgen der zweiten Staffel treten unter anderem Stars wie Kai Schumann (48), Stefanie Heinzmann (36), Eva Padberg (45) und Uwe Ochsenknecht (69) an. Auch Partystimmung ist garantiert, wenn Ikonen des Schlagers wie Mickie Krause (54), Isi Glück und Jürgen Milski (61) ihr Musikwissen unter Beweis stellen. Besonders spannend: Anders als in herkömmlichen Quizshows treten die prominenten Teilnehmer nicht nur für sich selbst an. Der Gewinn von bis zu 30.000 Euro kommt einem Zuschauerblock pro Folge zugute. Die Sendung wird von Banijay Productions Germany produziert und die Aufzeichnungen laufen bereits in den Kölner MMC Studios.

Der charismatische Moderator Matthias Opdenhövel, den viele aus The Masked Singer und Schlag den Star kennen, war bereits in den ursprünglichen Ausgaben von "Hast Du Töne?" von 1999 bis 2001 dabei und hat sich nach der erfolgreichen Neuauflage im letzten Jahr wieder als Herz der Show etabliert. Mit seiner Erfahrung sorgt er nicht nur für Spaß und gute Laune, sondern führt die prominenten Teilnehmer sicher durch die musikalischen Herausforderungen. Dank des gelungenen Comebacks in der Primetime hat die Show bewiesen, dass sie auch nach all den Jahren ihr Publikum immer noch begeistert. Fans dürfen sich erneut auf eine perfekte Mischung aus Nostalgie, Musik und Promi-Spaß freuen!

Getty Images Riccardo Simonetti im Januar 2024

Getty Images Matthias Opdenhövel und der Troll bei "The Masked Singer" 2023

