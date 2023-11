Blamage: FC Bayern fliegt im DFB-Pokal gegen Underdog raus

Damit hat wohl keiner gerechnet! Der FC Bayern München gilt als der erfolgreichste Fußballclub des Landes. Erst vor wenigen Monaten durften sich die Spieler rund um Thomas Müller (34), Joshua Kimmich (28) und Co. über die elfte Meisterschaft in Folge freuen. Im DFB-Pokal stand am Mittwoch dann eine vermeintlich sichere Partie gegen den Drittligisten FC Saarbrücken an – die die Bayern verlieren und somit gegen den Underdog rausfliegen!

Zunächst schien alles gut zu laufen – Thomas Müller legte ein 1:0 vor. Doch kurz vor der Halbzeitpause folgte der Ausgleich. Und damit nicht genug: Kurz vor Abpfiff der zweiten Halbzeit musste Manuel Neuer (37) erneut hinter sich greifen, denn die Saarbrücker konnten sich die Führung holen – und die Bayern damit in einem sensationellen 2:1 bezwingen. Der Keeper des Underdogs, Tim Schreiber, konnte es im Anschluss gar nicht fassen: "Ich kann's nicht glauben, das ist Wahnsinn! Hätte das einer am Auslosungstag gedacht, hätte jeder gesagt, wir sind bekloppt. Das ist geil, einfach geil", freute er sich im Sportschau-Interview.

Damit scheint sich das Trainerdrama der vergangenen Monate nicht ausgezahlt zu haben. Nachdem der Verein Julian Nagelsmann aus der Trainerposition entlassen hatte, war Thomas Tuchel (50) an seinen Platz gestellt worden. In dem ehemaligen Borussia-Dortmund-Trainer hatte viel Hoffnung gelegen – doch es scheint, als habe das nichts gebracht.

Anzeige

Getty Images Thomas Müller, September 2023

Anzeige

Getty Images Manuel Neuer, Fußballspieler

Anzeige

Getty Images Thomas Tuchel, FC-Bayern-Trainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de