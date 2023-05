Elfte Bayern-Meisterschaft: Thomas Müller & Co. feiern!

Sie feiern ihren Triumph! Heute stand der letzte Spieltag der ersten Fußballbundesliga an – und der FC Bayern München und Borussia Dortmund boten ein spannendes Finale. Letztlich konnten sich aber die Roten durchsetzen. Punktgleich mit dem BVB, aber dank besserer Tordifferenz ist der Spitzenklub zum bereits elften Mal in Folge Meister. Während für den Kapitän der Schwarz-Gelben eine Welt zusammenbricht, feiern die Bayern-Stars sich!

Allen voran Thomas Müller (33) jubelt nach dem Abpfiff der Partie gegen Mainz 05, was das Zeug hält. Für ihn ist es bereits der elfte Meistertitel als Spieler des FC Bayern. Umso größer war beim ihm auch die Freude, als er zusammen mit Manuel Neuer (37) und Co. die berühmt-berüchtigte Meisterschale in den Händen halten durfte. An diesen Titelsieg wird er sich mit Sicherheit noch lange erinnern. "Ich glaube, das war die verrückteste [Meisterschaft]", erklärte der 33-Jährige gegenüber Sky.

Doch mit der Meisterschaft überrollen den Rekordmeister auch die ersten Konsequenzen eine eher unguten Saison. In einer Mitteilung hatte der FC Bayern München nämlich kurz nach Abpfiff bekannt gegeben, dass Oliver Kahn (53) nicht länger Vorstandvorsitzender ist. Auch Sportdirektor Hasan Salihamidžić (46) ist seinen Job los.

