Nachteil? Eric Sindermann ist kurz vor dem Boxkampf krank!

Schwächelt Eric Sindermann (35) jetzt etwa? Am kommenden Samstag wird er beim Fame Fighting in den Ring steigen – und zwar gegen niemand Geringeren als Mike Heiter (31). Beide Realitystars trainieren schon seit Wochen fleißig für den großen Kampf und wollen bei ihrem Gegner keine Gnade walten lassen. Doch nun hat der selbst ernannte Modekönig Probleme: Eric ist gesundheitlich angeschlagen!

"Ich bin leider ein bisschen am Kränkeln seit gestern, was mich jetzt aber nicht davon abhalten wird, am Samstag anzutreten, macht euch da bitte keine Gedanken", erzählt er seinen Fans auf Instagram. Durch seine Zeit als aktiver Handballer sei Eric es gewohnt, auch angeschlagen noch seine Höchstleistung abzurufen. Allerdings müsse er noch etwas abnehmen, um auf das geforderte Kampfgewicht zu kommen: "Wenn ich es nicht schaffe, unter die 92 Kilo zu kommen beziehungsweise da drüber bin, gibt es die nächste Vertragsstrafe." Darum hat der Sportler einen festen Plan: "Ich werde jetzt weiter abnehmen und genesen."

Mike erfreut sich aktuell noch bester Gesundheit – doch auch er hat für das Fame Fighting die Pfunde purzeln lassen! Wie er Bild berichtete, nahm der Muskelmann schon beim Training sechs Kilo ab. Dafür befolgte er einen eisernen Ernährungsplan, verzichtete auf Alkohol und hielt sich mental fit. "Macht viel Liebe im Schlafzimmer!", empfahl der Casanova zusätzlich.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Influencer

Anzeige

Wehnert, Matthias Eric Sindermann beim AEDT-Sommerfest im August 2023

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de