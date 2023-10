Mike Heiter nahm mit "Fame Fighting"-Training sechs Kilo ab!

Am kommenden Wochenende ist es so weit! Bei "Fame Fighting" treten verschiedenste Realitystars und Promis im Boxring gegeneinander an. Bei der Veranstaltung, die von Ex-Temptation Island-Verführer Eugen Lopez organisiert wird, ist auch der Love Island-Hottie Mike Heiter (31) am Start. Seit Wochen bereitet er sich auf den Kampf gegen Eric Sindermann (35) vor – und das macht sich auch bemerkbar: Mike hat schon ordentlich abgenommen!

Wie Bild berichtet, speckte der Fitnessfan schon sechs Kilo ab. "Der wichtigste Tipp: Ein Sixpack wird nicht im Fitnessstudio gemacht, sondern in der Küche. Das Essen muss auch nicht schmecken, sondern funktionieren", erklärt der Influencer. In Vorbereitung auf den Kampf trinke er auch keinen Alkohol. "Danach kommt es mal gelegentlich vor, aber ich weiß auch, dass ich die ganze Trainingswoche damit kaputtmache", verrät er. Außerdem sei es wichtig, auch mental fit zu sein. Lachend gibt Mike noch einen letzten Tipp zum Abnehmen: "Macht viel Liebe im Schlafzimmer!"

Diesen Tipp hat er sich bei "Are You The One – Realitystars" in Love mehrfach zu Herzen genommen: Nachdem er sich eigentlich von Kim Virginia Hartung (28) distanzieren wollte und sich die beiden heftig gebeeft hatten, waren sie doch wieder im Boom Boom Room verschwunden, wo es ordentlich zur Sache ging. "Ein Arrangement unter zwei Erwachsenen", hatte Mike im Interview gegrinst.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter im August 2023

RTL II Eric Sindermann, "B:Real"-Star

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Influencer

