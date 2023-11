Auf der Bühne: Oliver Pocher will über Ex Amira auspacken

Entsteht hier jetzt doch ein Rosenkrieg? Oliver (45) und Amira Pocher (31) hatten vor wenigen Monaten ihre Trennung bekannt gegeben. Eigentlich hatten die beiden geplant, ihren gemeinsamen Podcast weiterzuführen und ein Team bleiben zu wollen. Doch nach den Affärengerüchten um die Moderatorin und den Autor Biyon Kattilathu (39), die sich seit einigen Wochen halten, sieht das ganz anders aus. Olli will jetzt offenbar über Amira auspacken!

In der neuen Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" unterhält er sich mit Sandy Meyer-Wölden (40) über seine Ex-Beziehung. Für Olli habe das Ganze ein "sehr hohes Comedy-Potenzial" und er wolle die ein oder andere Sache dazu erzählen. "Da liegen jetzt ein paar Elfmeter, die muss man dann auch verwandeln", findet der Komiker. Auch in welcher Art und Weise er mit Amira abrechnen will, steht für ihn schon fest: "Das werde ich verarbeiten auf der Bühne. Wir sind da dran."

Sandy findet da allerdings versöhnlichere Worte – nach ihrer Zusage, den Podcast mit ihrem Ex-Mann weiterzuführen, habe sie Amira versichert, nicht gegen sie schießen zu wollen, da es nicht ihre Absicht sei, irgendjemanden schlecht zu machen. Außerdem finde sie, Olli sei durch die Beziehung viel reifer geworden und rät ihm, nach vorne zu schauen. "Es sind eure Geschenke übrig, und das sind eure wunderschönen Kinder, die ich auch sehr, sehr liebe", gibt sie zu, während sie mit den Tränen kämpft.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Instagram / sandymeyerwoelden Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

