Das ist über Matthew Perrys anstehende Beerdigung bekannt

Wann wird Matthew Perry (✝54) die letzte Ehre erwiesen? Vor wenigen Tagen machten tragische Neuigkeiten die Runde: Der Friends-Darsteller war leblos in seinem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Die genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt – doch eine Sache ist klar: Seine Familie, Freunde und Fans trauern um den Schauspieler. Nun fanden ein paar Infos über eine mögliche Beisetzung den Weg an die Öffentlichkeit: Matthews Beerdigung könnte schon bald stattfinden.

Wie Mirror berichtet, wurde der Leichnam des Schauspielers an die Familie übergeben. Somit ist es nun möglich, eine Trauerfeier für den Verstorbenen abzuhalten. Berichten zufolge soll die Planung auch bereits im vollen Gange sein, da die Beerdigung bereits in den kommenden Wochen stattfinden soll. Angeblich warte sein Stiefvater Keith Morrison nur noch auf einen wichtigen Anruf, damit die Beisetzung geschehen kann.

Aktuell laufen noch Ermittlungen zu Matthews Tod: Die Abteilung für Raubmord untersucht den Fall, obwohl es derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt. Wie TMZ berichtete, soll das aber ein Standardverfahren sein, das nach dem Ableben von berühmten Persönlichkeiten durchgeführt wird.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry im Mai 2006

Getty Images Matthew Perry bei der "A Doll's House Part 2"-Premiere in NYC im April 2017

