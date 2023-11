Abteilung für Raubmord ermittelt im Todesfall Matthew Perry

Es gibt neue Entwicklungen! Matthew Perry (✝54) spielte sich mit seiner Rolle des charmanten Witzbolds Chandler Bing in der Serie Friends in die Herzen der Fans. Am vergangenen Wochenende machten dann traurige Neuigkeiten die Runde: Der Schauspieler verstarb plötzlich in seinem Whirlpool. Seine Todesursache ist bisher nicht offiziell bekannt gegeben worden. Doch jetzt gibt es wohl eine neue Entwicklung in dem Fall!

Wie unter anderem TMZ berichtet, untersucht nun die Abteilung für Raubmord von der Polizei von Los Angeles den Tod des Serienstars. Allerdings gebe es bisher keinerlei Anzeichen für Fremdeinwirkung. Es soll jedoch ein Standardverfahren sein, Todesfälle wichtiger Personen von dieser Abteilung untersuchen zu lassen – dazu gehört unter anderem auch der Tod berühmter Schauspieler.

Neben zahlreichen anderen Kollegen meldeten sich kürzlich auch seine "Friends"-Co-Stars David Schwimmer (57), Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60) und Matt LeBlanc (56) zu dem unerwarteten Verlust. In einer gemeinsamen Erklärung gegenüber People schrieben sie: "Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Tod von Matthew. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie." Zudem erklärten die Schauspielstars, dass sie den Verlust zunächst verarbeiten müssen, bevor sie sich ausführlicher zu Wort melden können.

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry, Schauspieler

Der Cast der US-Sitcom "Friends"

