Das sind alle neuen Infos zu Matthew Perrys plötzlichem Tod

Es gibt neue Erkenntnisse! Am vergangenen Wochenende wurde Matthew Perry (✝54) tot in seinem Whirlpool gefunden. Eine genaue Todesursache ist noch nicht bekannt – allerdings wurde, wie TMZ berichtet, weder Fentanyl noch Meth in seinem Körper gefunden. Es werden weitere Untersuchungen durchgeführt, um andere illegale Drogen auszuschließen. Vor seinem Tod soll es dem Schauspieler gut gegangen sein. Das bestätigt die Friends-Schöpferin Marty Kauffmann gegenüber Today: "Er war glücklich und gut gelaunt. Er schien durch nichts belastet zu sein. Er war in einer wirklich guten Verfassung."

