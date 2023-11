Thore Schölermann fand Name für Tochter auf dem Friedhof!

Diese Geschichte wird sich die Tochter von Thore Schölermann (39) in den kommenden Jahren wohl öfter anhören dürfen! Im Dezember 2021 hatten erfreuliche Neuigkeiten die Runde gemacht: Der beliebte The Voice of Germany-Moderator und seine Frau Jana Julie Schölermann (36) sind erstmals Eltern einer Tochter geworden. Die Kleine hört auf den Namen Ilvi. Wie er und Jana auf den besonderen Namen gekommen sind, offenbart Thore jetzt!

In einem Interview mit Bunte verrät der 39-Jährige, dass er und seine Liebste den Namen auf einer Reise durch Skandinavien gefunden hatten. "Wir haben damals den Namen auf einem Friedhof in Norwegen gefunden. Wir wollten alte nordische Namen finden und sind dann so rumgefahren mit dem Wohnmobil und da war Ilvi", erinnert sich Thore zurück. Dass die kleine Freundin der beliebten Zeichentrickfigur Wickie ebenfalls so heißt, war nur ein Zufall. Umso glücklicher sind Thore und Jana jetzt mit dem Namen: "Das passt perfekt. Sie ist so eine kleine Wikingerin, ich könnte vor Stolz platzen."

Wie sehr sich sein Leben als Neu-Papa verändert hat, macht Thore ebenfalls in dem Interview deutlich: "Das Leben hat sich einmal gedreht. Alles macht Sinn. Vieles ist anstrengender." Statt romantischen und vor allem ruhigen Abendessen mit seiner Frau steht nun lesen, spielen und besonders lachen auf der Tagesordnung. Für Thore ist das alles andere als ein Problem: "Diese unglaubliche Lebensfreude, die von einem Kind ausgeht, da könnte ich direkt wieder mitlachen."

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann in Norwegen

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihrem Baby und Hund Rudi

Wie denkt ihr über die Namensfindung von Thore und Jana? Originell und einzigartig! Ich finde das schon ein wenig makaber. Abstimmen Ergebnis anzeigen



