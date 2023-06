Jana Schölermann schwärmt: Thore ist der allerbeste Papa

Jana Schölermann (36) ist dankbar für ihren Thore (38)! Die Schauspielerin und ihr Mann gehen bereits seit 13 Jahren gemeinsam durchs Leben. Vor fast zwei Jahren hatten die zwei ihr Liebesglück mit der Geburt ihrer Tochter gekrönt. Das Paar ist überglücklich mit seinem neuen Alltag und teilt dies auch gerne im Netz mit den Fans. Gegenüber Promiflash erklärte Jana nun, dass sie sich keinen besseren Vater als ihren Thore vorstellen könne.

Promiflash traf die 36-Jährige am Rande der Ernsting's Family Fashion Show in Hamburg. Dort kam sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Seitdem wir die Kleine haben, ist unsere Beziehung auf eine ganz andere Ebene gekommen. Es ist so viel intensiver und enger. Ich habe mich teilweise wirklich noch mal neu in ihn verliebt." Außerdem vergöttere Jana die Art, wie Thore seinen Nachwuchs behandele. "Wie liebevoll er mit ihr umgeht, wie er ihr die Welt zeigt, wie er mit vollem Herzen stolz ist auf seine kleine Tochter. Ich glaube, mehr kann man sich nicht wünschen", war sich die Blondine sicher.

Sie selber verbringe aber auch gerne Zeit zu zweit mit ihrem Spross. "Ich genieße dann die ganz innigen Momente mit meiner Kleinen. Zum Beispiel in der Früh, wenn wir uns nach dem Aufstehen noch mal ins Bettchen kuscheln", plauderte Jana ebenfalls aus.

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann im September 2022

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi im Juni 2023

Anzeige

Wie findet ihr Janas Worte über Thore? Megasüß. Ich finde es ein bisschen kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de