Besonders: Prinzessin Anne ehrt die Queen beim Gottesdienst

Prinzessin Anne (73) hält die Erinnerung an ihre Mutter aufrecht. Im September vergangenen Jahres starb Queen Elizabeth II. (✝96) in ihrer Ferienresidenz, dem Schloss Balmoral, in Schottland. Vor und während der Beisetzung der Frau, die 70 Jahre auf dem britischen Thron saß, spielte Prinzessin Anne eine wichtige Rolle. Die einzige Tochter der Queen führte den Trauerzug ihrer Mutter an. Doch auch über ein Jahr nach Elizabeths Ableben ehrt Anne ihre Mutter weiter.

Vor wenigen Tagen hielt Anne beim Choral-Evensong-Gottdienst in London eine Ansprache. Für ihre Rede schlüpfte die 73-Jährige in einen ganz besonderen Look: Die Schwester von König Charles III. (74) trug ein Spitzenkleid und einen schwarzen königlichen Mantel über ihren Schultern, wie Fotos von Hello! Magazine zeigen. Genau dieses Gewand hatte ihrer Mutter zu ihren Lebzeiten sehr gerne auf öffentlichen Veranstaltungen vorgeführt.

In den Reihen der britischen Königsfamilie gilt Anne als der fleißigste Royal. Allein im vergangenen Jahr hatte die Mutter von Zara Tindall (42) auf 214 Terminen stets geglänzt. Auf Platz zwei hatte ihr Bruder, König Charles, mit 181 gemeisterten Veranstaltungen gestanden.

Getty Images Prinzessin Anne, einzige Tochter von Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im Juni 2019

Getty Images König Charles III. und Prinzessin Anne während des Trauerzugs der Queen

