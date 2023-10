"Peinlich": Claudia Obert verscherzt es sich im Sommerhaus

Hat sich Claudia Obert (62) damit etwa den Status als Publikumsliebling verbaut? Bei Das Sommerhaus der Stars ist auch in diesem Jahr das Drama wieder vorprogrammiert: Vor allem Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan ecken immer wieder an. Mittlerweile hat sich das Paar mit den bei den Zuschauern beliebten Couple Claudia und Max Suhr (25) verbündet – doch vor allem die Trash-TV-Ikone sorgt mit ihrem Verhalten nun für eine hitzige Auseinandersetzung. Bei den Fans kommen Claudias Aussagen gar nicht gut an.

In der aktuellen Folge schießt die Unternehmerin gegen das Aussehen von Mitstreiterin Edith Stehfest, schreit Justine Dippl an und lästert lautstark über Pia Tillmann (35) ab – und schießt sich damit wohl selbst ins Aus. "Einfach nur peinlich, wie die Obert sich für ihr Alter aufführt. Die ist endgültig durch", wettert ein User auf der Plattform X. In einem anderen Post heißt es sogar: "Ohne ihren standardmäßigen Alkoholpegel ist diese Claudia Obert einfach unerträglich." Viele der Zuschauer sind der Meinung, dass sich die 62-Jährige damit vom Favoritin-Podium gestoßen hat: "Die Obert wäre mal besser nicht ins #Sommerhaus gegangen. Jetzt ist sie nicht mehr die coole Trash-Ikone."

Bis zu dieser Auseinandersetzung haben die TV-Persönlichkeit und Max zu dem beliebtesten Paar sowohl unter den Zuschauern als auch unter den Stars gegolten! "Claudia Obert und der Max sind natürlich meine Favoriten. Ich hab natürlich auch schon mitbekommen aus der Presse, dass sie recht früh raus sind. Leider, was ich sehr schade finde, weil ich finde, Claudia einfach... Sie ist eine Reality-Ikone", hatte Micaela Schäfer (39) auf dem AEDT-Sommerfest gegenüber Promiflash verraten. Auch Kader Loth (50) und Julian F. M. Stöckel (36) hatten dieselbe Meinung geteilt.

Alle Infos zu “Das Sommerhaus der Stars” auf RTL+.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmer

RTL Claudia Obert und Max Suhr

AEDT / ActionPress Micaela Schäfer beim AEDT-Sommerfest 2023

