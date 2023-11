Iris Klein bei "Promi Big Brother"? Das sagt Ex Peter dazu!

Peter Klein (56) hat keine Angst, auf seine Ex zu treffen! In wenigen Wochen zieht der gelernte Maler in den Promi Big Brother-Container. Gerüchten zufolge könnte auch seine Noch-Frau Iris Klein (56) bei der Show mitmachen. Promiflash hat bei dem 56-Jährigen nachgefragt: Was sagt er dazu? "Ich werde mich der Situation genauso stellen wie im echten Leben auch. Ich habe keine Angst davor", stellt er klar und fügt hinzu: "Wenn sie es darauf anlegt, könnte es durchaus sein, dass es zum Streit kommt."

