Chance auf den ersten Platz? Peter Klein hat Promi-BB-Plan

Peter Klein (56) hat einen Schlachtplan! In den vergangenen Monaten begeisterte der gelernte Maler und Lackierer hin und wieder mit Auftritten im TV: So stand er gemeinsam mit seiner angeblichen Affäre Yvonne Woelke (41) für Wettkampf in 4 Wänden vor der Kamera – dort schafften sie es aber nur auf den zweiten Platz. Ab dem 20. November kämpft der Realitystar bei Promi Big Brother um das Siegertreppchen. Wie bereitet sich Peter auf Promi BB vor?

Das verrät der 56-Jährige jetzt in einem Interview mit Bild. Da Peter in den vergangenen Jahren das beliebte TV-Format stets verfolgt hat, meint er zu wissen, auf was er sich einstellen muss: "Ich habe 'Promi Big Brother' in der Vergangenheit immer mal wieder geschaut und weiß ungefähr, was auf mich zukommt." Aber auch seine Konkurrenz hat der Ex von Iris Klein (56) ganz genau im Blick. "Daher lese ich die Berichte aufmerksam. Es hilft Informationen zu haben über die Promis, mit denen man über 14 Tage hinweg unter einem Dach leben muss", erklärt er.

Bis jetzt durfte Peter allerdings nur eine Kandidatin kennenlernen, die mit ihm in den Container zieht – nämlich Yeliz Koc (29)! Doch werden die beiden auch miteinander auskommen? Promiflash hakte bei der Make Love, Fake Love-Bekanntheit bereits nach. "Ich glaube, Peter und ich werden uns gut verstehen. [...] Er könnte meine Schulter zum Anlehnen werden, wenn Yvonne nichts dagegen hat", witzelte Yeliz im Interview.

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Juni 2023

Anzeige

SAT.1 / Benedikt Müller Peter Klein und Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de