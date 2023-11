Kate offenbart: Julian Zietlow war keine Bombe im Bett!

Kate Kolosovskaia plaudert Geheimnisse aus dem Schlafzimmer aus! Im September trennte sich Kate von dem Fitness-Influencer Julian Zietlow (39). Das Paar hatte sich auf Bali kennengelernt und deren gemeinsame Liebe dann im Netz geteilt. Julian brach zuerst das Schweigen über deren Liebes-Aus. Nun zieht der OnlyFans-Star nach und geht mit seinem Ex hart ins Gericht: Kate macht dabei auch vor deren Sexleben nicht halt!

"Sex war im ersten Monat unserer Beziehung schrecklich", offenbart die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Es habe Zeit gebraucht, bis ihre Verbindung stak genug war – erst dann wurde der Sex der beiden besser. Den Höhepunkt ihres Sexlebens erreichten sie erst in den letzten zwei Wochen ihrer Beziehung. "Wir waren nur zusammen und haben gar nicht mehr das Haus verlassen", berichtet sie. "Wir haben uns in den Armen des anderen verloren und verschiedene Facetten unserer Selbst erforscht", verrät sie ihren Fans.

Die plötzliche Trennung war für Kate im Nachhinein notwendig gewesen, da ihr die größte Energieverschiebung bisher bevorstand. "Er war noch nicht bereit für diese Veränderung gewesen, deshalb vermisse ich ihn auch nicht", teilt sie mit ihren Instagram-Followern. Sie liebe ihn noch immer und dankt ihm abschließend für die gemeinsame Zeit!

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und Kate Kolosavskaia im August 2023

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Oktober 2023

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosovskaia im Mai 2023

