Mone Mahonis vierte Kinderwunschbehandlung ist geplatzt

Mone Mahoni (25) ist total erschüttert. Die YouTuberin und ihr Mann Kobe Mahoni hegen einen innigen Kinderwunsch. Da die Influencerin allerdings an dem PCO-Syndrom leidet, muss sie sich dafür einer Behandlung unterziehen, die ihr einiges abverlangt. Vor wenigen Wochen setzte die Periode der Beauty ein, wodurch sie Versuch Nummer vier starten konnte. Doch hat es dieses Mal geklappt, sodass Mone schwanger ist?

In einem YouTube-Video berichtet das Paar nach einem Frauenarzttermin von den neusten Erkenntnissen: Eigentlich hätte die Beauty eine Hormonspritze bekommen sollen, da das Eibläschen allerdings nicht gewachsen ist, hat die Ärztin entschieden, keine zu verabreichen. "Das bedeutet, dass Versuch vier, bevor er richtig losgegangen ist, schon gescheitert ist", erklärt Kobe. Seiner Frau setzt das Ganze sehr zu, so gibt sie unter Tränen zu: "Es ist so anstrengend, immer dieses Hoffen und Beten und diese Gefühle. Da hat man wieder ein gutes Gefühl, dann wird man wieder enttäuscht.

Dennoch wollen die Mahonis die Hoffnung nicht aufgeben. "Ihr wisst natürlich, dass wir nicht den Kopf hängen lassen", wendet sich Kobe an ihre Follower und merkt an: "Das bedeutet auf jeden Fall wieder warten, bis die Tage kommen. Wir hoffen wieder, dass es nicht so lange dauert."

Instagram / monemahoni Kobe und Mone Mahoni, YouTuber

Instagram / monemahoni Mone Mahoni im Oktober 2023

Instagram / kobemahoni Kobe Mahoni im September 2023

