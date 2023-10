Mone Mahoni kann den nächsten Kinderwunschversuch starten!

Es ist nun so weit! Mone Mahoni (25) und ihr Mann Kobe machen kein Geheimnis aus ihrem Kinderwunsch. Doch weil die YouTuberin an dem PCO-Syndrom leidet, ging dieser bisher nicht in Erfüllung. Sie hat schon drei Kinderwunschbehandlungen hinter sich – leider erfolglos. Bisher konnte sie den vierten Versuch nicht unternehmen, da sie ihre Periode nicht bekam. Doch jetzt gibt es erfreuliche News von Mone!

Mit ihren Instagram-Followern teilt sie: Die 25-Jährige habe ganz plötzlich ihre Tage bekommen! So könne sie nun anfangen, die ersten Medikamente zu nehmen und den vierten Versuch zu starten. "Wir sind aufgeregt, freuen uns unglaublich und glauben ganz fest an ein Wunder!", betont Mone. Die Behandlung ist aber auch nicht ohne, wie sie ihrer Community verrät.

Mone sei währenddessen immer sehr kaputt. "Meine Nächte sind Horror und tagsüber bin ich müde und schlapp", schildert sie im Netz. Doch sie scheint vorbereitet – auf ihrer Agenda stehen nicht allzu viele Punkte, die sie erledigen muss: "Wir wollen uns ganz in Ruhe auf den vierten Versuch voller Ruhe konzentrieren."

