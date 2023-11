Diese drei Kandidaten ziehen bei "Promi Big Brother" ein!

Es gibt Nachschub für den Container! Eine neue Staffel Promi Big Brother steht in den Startlöchern. Ab dem 18. November können Fans wieder dabei zuschauen, wie ihre Idole in die härteste Promi-WG Deutschlands ziehen. Mit Peter Klein (56) und Yeliz Koc (30) stehen bereits die ersten beiden Kandidaten fest. Nun verrät der große Bruder drei weitere Promi-Mitbewohner, die die elfte Staffel der Realityshow aufmischen werden!

Die größte Überraschung verkündete Sat.1 in ihrer Pressemitteilung wohl mit Spielerfrau Dilara Kruse. Die Ehefrau von Fußballer Max Kruse (35) gibt mit ihrer Teilnahme ihr Reality-TV-Debüt. Zusammen mit ihr wird Dominik Stuckmann (31) einziehen, der als Der Bachelor im vergangenen Jahr seine große Liebe im TV suchte. Aber das ist noch nicht alles: Auch Promi-Nachwuchs Patricia Blanco (52) wird sich in den Container wagen und bringt dabei eine Menge Erfahrung mit: Die Tochter von Roberto Blanco (86) war bereits in einigen Formaten zu sehen, unter anderem im Dschungelcamp.

Neben vielfältigen Charakteren dürfen sich die Fans dieses Jahr auch auf eine ganz besondere Neuerung freuen: "Zum zehnjährigen Jubiläum von 'Promi Big Brother' zeigt der große Bruder das Leben seiner neuen Bewohner:innen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream", verkündete das Format kürzlich auf Instagram.

