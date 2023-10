"Promi Big Brother"-Staffel bekommt 24-Stunden-Livestream!

Immer mal wieder was Neues bei Promi Big Brother! In diesem Jahr feiert das Containerformat Jubiläum: Bereits seit zehn Jahren kann man Prominente über mehrere Wochen eingesperrt auf engstem Raum beobachten. Zwei Kandidaten sind schon bekannt: Yeliz Koc (29) und Peter Klein (56) werden sich ab dem 20. November von Big Brother bewachen lassen. Und in der Jubiläumsstaffel kann man jetzt sogar rund um die Uhr dabei sein!

Wie das Format auf Instagram bekannt gibt, kann man sich in diesem Jahr auf eine aufregende Neuerung freuen. "Zum zehnjährigen Jubiläum von 'Promi Big Brother' zeigt der große Bruder das Leben seiner neuen Bewohner:innen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream", heißt es. Auf Joyn verpasst man nun also keine Sekunde mehr, was bei Yeliz, Peter und Co. in der Isolation so passiert.

Die Fans sind begeistert von der 24-Stunden-Übertragung. "Geil! Endlich wieder auch mit Livestream. Das ist richtiges Big-Brother-Feeling" und "Endlich Einblicke in das BB-Haus in Echtzeit", freuen sich die User. Auch Ex-Kandidatin Jennifer Iglesias (25) ist überzeugt: "Lieben wir. Schade, dass es bei uns nicht so war."

SAT.1 / Benedikt Müller Peter Klein und Yeliz Koc

SAT.1 / Christoph Köstlin Marlene Lufen und Jochen Schropp, "Promi Big Brother"-Moderatoren

SAT.1/Marc Rehbeck "Love Island"-Bekanntheit Jennifer Iglesias bei "Promi Big Brother"

