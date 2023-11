"Liebevollste Mami": Kardashians ehren Kris an Geburtstag

Kris Jenner (68) wird mit Liebe überschüttet. Bereits seit vielen Jahren managt die Unternehmerin erfolgreich das Projekt Familie im TV. Mit Keeping up with the Kardashians hatten sie und ihre Lieben einen echten Realityhit gelandet. Auch der Nachfolger The Kardashians steht dem in nichts nach. Nun feiert Kris ihren 68. Geburtstag und ihre Familie und Freunde lassen es sich nicht nehmen, sie in großem Stil zu ehren.

Bei Instagram widmen vor allem Kris' Töchter ihrer Mama liebevolle Geburtstagswünsche. Khloé Kardashian (39) stellt gleich eine ganze Reihe Bilder und Videos ins Netz und schreibt einen herzlichen Brief: "An die selbstloseste, schönste, liebste und liebevollste Mami auf dem Planeten. [...] Das Leben bedeutet nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Du machst jeden Moment unvergesslich." Aber auch Khloés Schwester Kim (43) meldet sich zu Wort und teilt ein elegantes Fotoshooting mit Mama. "Es ist schwer in Worte zu fassen, was du mir und all deinen Kindern bedeutest", meint sie. Kris' jüngster Spross Kylie (26) zelebriert ihren Geburtstag zusätzlich mit niedlichen Kinderfotos.

Und auch Kris' Liebster Corey Gamble (42) denkt an ihrem Geburtstag an sie. Er schreibt seiner Partnerin eine romantische Liebeserklärung. "Happy Birthday, meine wunderschöne Königin. [...] Bleib weiterhin die mächtige Kraft der Liebe und Weisheit, die das Schiff steuert, das du geboren und gebaut hast. Ich bin immer stolz auf dich", findet er liebevolle Worte.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kris Jenner

Instagram / krisjenner Kris und Kylie Jenner

Instagram / krisjenner Corey Gamble und Kris Jenner, Mai 2023

