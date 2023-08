Süß! Khloé Kardashian teilt Urlaubspics mit Mama Kris Jenner

Die Kardashians senden sonnige Grüße aus Europa! Die beliebte Großfamilie hatte vor allem durch ihre eigenen Reality-TV-Formate Keeping up with the Kardashians und The Kardashians internationale Bekanntheit erlangt. Auch auf Social Media geben die TV-Berühmtheiten um Khloé Kardashian (39), Kris Jenner (67) und Co. nur zu gerne private Einblicke in ihren Alltag in Form von regelmäßigen Schnappschüssen. So auch jetzt: Kris und Khloé melden sich aus dem Italien-Urlaub!

Aktuell gönnt sich das Mutter-Tochter-Duo eine kleine Auszeit im sonnigen Italien. Ihren Fans gewährt die Blondine nun ein paar Eindrücke von ihrem Familienurlaub – zu sehen gibt es süße Instagram-Schnappschüsse mit Mama Kris! Auf den Selfies posieren die zwei mit Duckface vor einem traumhaften Sonnenuntergang. "Ich und mein Lieblingsmädchen", schwärmt Khloé darunter.

Zeitnah teilte die 39-Jährige zudem ein Foto von sich in einem hautengen, transparenten Kleid. Darunter wurde die Beauty von einem User als "Windelarsch" beleidigt. Nachdem sie das Profil dieser Person genauer unter die Lupe genommen hatte, schoss Khloé zurück: "Hey, blockierte Augenbrauen. [...] Deshalb gibt es so viele Geschmacksrichtungen. Nicht jeder hat denselben Geschmack. Ich sende dir Liebe und ein bisschen Wasser. Du scheinst durstig zu sein, mein Liebster."

Anzeige

Getty Images Kris Jenner und Khloé Kardashian

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kris Jenner im August 2023

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de