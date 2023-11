Ein Jahr tot: Angel trauert um Zwillingsbruder Aaron Carter

Ein Jahr ist es nun schon her. Im November 2022 gingen schockierende Nachrichten um die Welt: Aaron Carter starb überraschend im Alter von 34 Jahren. Der kleine Bruder von Nick Carter (43) wurde leblos von seiner Haushälterin in der Badewanne aufgefunden. Laut Unterlagen der Gerichtsmediziner führte nach einem starken Drogenkonsum letztlich Ertrinken zu dem frühen Tod des Sängers. Angel Carter (35) widmet ihrem Zwilling Aaron nun rührende Zeilen.

"Es ist schwer zu glauben, dass es ein Jahr her ist, dass Aaron von uns gegangen ist", schreibt Angel betroffen auf Instagram. "Er wird für immer als ein lieber, leichtherziger und empathischer Mensch in Erinnerung bleiben", fügt die 35-Jährige hinzu und betont, dass sie ihren geliebten Zwillingsbruder niemals vergessen werde und immer an ihn denke. Dazu teilt sie eine Bilderstrecke von einigen von Aarons Auftritten, welche von seinem Song "Recovery" begleitet wird.

Auch Nick trauert um seinen verlorenen Bruder. "Es ist für mich immer noch unfassbar", äußerte er sich vor wenigen Tagen gegenüber E! News und erzählte, dass er noch immer nicht über Aarons Tod hinweg sei. Das Backstreet Boys-Mitglied berichtete weiter: "Ich bin immer noch dabei, die ganze Situation zu verarbeiten und zu versuchen, einen Sinn darin zu sehen – denn den hat es nicht."

Getty Images Aaron Carter im Jahr 2017

angelcharissma Angel Carter und Aaron Carter, Zwillinge

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

