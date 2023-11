Nach fünf Jahren Beziehung: Lauren Pope ist wieder Single

Lauren Popes (40) Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Seit 2019 war sie mit dem Millionär Tony Keterman zusammen. Die beiden lebten eine Liebe im Eilverfahren und durften während ihrer Beziehung zwei gemeinsame Töchter auf der Welt begrüßen: Raine und Leni wurden 2020 und 2022 geboren. Doch das Familienglück der The Only Way Is Essex-Bekanntheit sollte nicht halten: Nun verrät Lauren, dass sie und ihr Partner sich getrennt haben.

Auf Instagram teilt sie ein Video mit ihren zwei Töchtern und gibt darunter die überraschenden Neuigkeiten preis. "Vieles ist im Hintergrund passiert, während ich mich an das Leben als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern angepasst habe", erklärt der Realitystar traurig. Lauren versuche, trotz der Trennung positiv zu bleiben. "Ich weiß aus erster Hand, wie kompliziert und schwierig das Leben als Alleinerziehende werden kann", gibt sie zudem ehrlich zu.

Lauren teilt deshalb einige Tricks, die ihr bei der Bewältigung der neuen Situation helfen. "Es kann mit zwei unordentlichen Kleinkindern schwierig sein, aber ich versuche, nach und nach aufzuräumen, besonders in der Küche. Ich habe auch eine große Entrümpelung gemacht, die mir auch mental gutgetan hat", erzählt sie. Zudem fertigt die DJane jeden Tag eine To-do-Liste an.

Anzeige

Getty Images Lauren Pope, 2018

Anzeige

Getty Images Lauren Pope, 2017

Anzeige

Instagram / laurenpopey Lauren Pope mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de