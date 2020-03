Lauren Pope (36) hat freudige Nachrichten zu verkünden! Die "The Only Way Is Essex"-Beauty schwebt nun seit etwa einem Jahr mit dem Millionär Tony Keterman auf Wolke sieben. Zwischen den beiden Turteltauben ist es ganz schön ernst, denn sie wollten offenbar nicht allzu lange mit der Familienplanung warten: Die hübsche Blondine verriet jetzt voller Freude im Netz, dass sie schwanger ist!

Lauren veröffentlichte auf Instagram einen Post, auf dem drei Fotos zu sehen sind: Neben einem Ultraschallbild ihres Babys zeigt sich Lauren auf den zwei anderen Schnappschüssen mit runder Babykugel. Ihrem Freund Tony sieht man die Vaterfreude auf einer Aufnahme sichtlich an: Der Brite gab dem Bauch seiner Liebsten einen dicken Kuss. Ihren Beitrag kommentierte das Model mit den Worten "Pure Freude".

Laurens Promi-Kollegen freuten sich kräftig für die Geschäftsfrau mit: "Oh mein Gott, Lauren! Das ist so toll! Ich freue mich so sehr für dich!", kommentierte Rosie Anna Williams, die Ex-Teilnehmerin der britischen Love Island-Version. Auch die Moderatorin Kate Lawler war hellauf begeistern von den Baby-News. Sie hinterließ ebenfalls liebevolle Worte: "Ich freue mich so für euch beide, meine Liebe!"

Anzeige

Instagram / laurenpopey Lauren Popes Baby-Posts im März 2020

Anzeige

Instagram / laurenpopey Lauren Pope und Tony Keterman im September 2019

Anzeige

Instagram / laurenpopey Lauren Pope und Tony Keterman im August 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de