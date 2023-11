Erbse in der Nase! Lauren Popes Kind musste ins Krankenhaus

Das hört man auch nicht alle Tage! Erst vor wenigen Wochen trennte sich Lauren Pope (40) von ihrem langjährigen Partner Tony Keterman. Fünf Jahre lang waren das Model und der Millionär gemeinsam durchs Leben gegangen und hatten zwei Töchter auf der Welt begrüßen dürfen. Im Netz gibt die Britin immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Nun musste die zweifache Mama aber einen wahren Schock durchleben. Laurens älteste Tochter musste ins Krankenhaus – wegen einer Erbse in ihrer Nase!

In ihrer Instagram-Story berichtet die Fernsehpersönlichkeit davon, wie sich in Raines Nase eine Erbse festgesetzt hat. "Offenbar kommt so etwas häufiger vor. Wer hätte das gedacht?", schreibt sie zu einem Schnappschuss aus dem Krankenhaus. Dabei erzählt sie zudem, dass die Ärzte verschiedene Methoden versucht hätten, um das Gemüse aus der Nase ihrer Tochter zu entfernen. "Der Gewinner war, was sie als 'Mutterkuss' bezeichnen. Ich musste fest in ihren Mund pusten und [die Erbse] flog auf den Boden", erklärt Lauren.

Die Trennung von Tony ist für Lauren nicht leicht gewesen. "Es kann mit zwei unordentlichen Kleinkindern schwierig sein", gab die 41-Jährige offen zu – sie versuche nun, nach und nach aufzuräumen. Eine Sache habe ihr in dieser Zeit aber geholfen: "Ich habe [...] eine große Entrümpelung gemacht, die mir auch mental gut getan hat."

Lauren Pope, Model

Lauren Pope mit ihrer Tochter

Tony Keterman und Lauren Pope, August 2021

