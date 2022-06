Sie wurde zum zweiten Mal Mama. Lauren Pope (38) brachte im Juli 2020 ihr erstes Baby zur Welt. Vater ihrer Tochter Raine ist der Millionär Tony Keterman. Nach der Geburt schwärmte die Reality-TV-Bekanntheit von ihrer Rolle als Mutter – da ist es keine Überraschung, dass sie im Februar dieses Jahres ihre zweite Schwangerschaft verkündete. Nun war es endlich so weit: Laurens Baby hat das Licht der Welt erblickt.

Auf Instagram verkündet der The Only Way Is Essex-Star, dass er zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Lauren teilt einen Schnappschuss ihrer älteren Tochter gemeinsam mit ihrer neugeborenen Schwester und schrieb dazu: "Schwestern. Willkommen auf der Welt, unsere schöne kleine Leni Star." Die kleine Familie ist nun endlich zu viert.

Ihre Follower sind begeistert und gratulieren Lauren. "Herzlichen Glückwunsch! Schöner Name", kommentiert ein Fan. Ein anderer schreibt: "Das ist einfach so schön. Willkommen, wunderschöne Leni!" Ein weiterer Follower ist entzückt von dem Bild der beiden Mädchen: "Es gibt schon so viel Liebe! Raine, die beschützende ältere Schwester! Riesengroße Glückwünsche an euch alle und ein großes Willkommen an Leni Star!"

Instagram / CS3vc0QMAHq Tony Keterman und Lauren Pope, August 2021

Instagram / laurenpopey Lauren Popes Baby Leni

Instagram / laurenpopey Lauren Pope mit ihrer Tochter

