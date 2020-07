Lauren Pope (36) spricht offen über ihren After-Baby-Body! Anfang des Monats durfte sich die Reality-TV-Bekanntheit über ihren ersten Nachwuchs freuen: Gemeinsam mit ihrem Schatz Tony Keterman begrüßte die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin ihre Tochter Raine auf der Welt. Dass die Geburt erst gut zehn Tage her ist, merkt die Blondine auch an ihrem Körper: Laut Lauren sieht ihr Bauch noch immer aus, als wäre sie im fünften Monat schwanger!

Das verriet die 37-Jährige im Gespräch mit Mail Online: "Ich fühle mich so zufrieden! Obwohl ich schmerzende und wunde Stellen an meinem Körper habe und mein Bauch noch aussieht, wie im fünften Monat. Mir ist das egal!" Aktuell sei ihr nur wichtig, die bestmögliche Mutter für ihre Tochter zu sein und jede Minute zu genießen. "Ich kann einfach nicht aufhören, ihr Gesicht anzuschauen!", schwärmte Lauren.

Und auch über die Entbindung gab die Britin etwas preis: "Die Geburt war hart!" Jedoch seien alle Strapazen schlussendlich nicht mehr wichtig – schließlich könne sie nun ihr Töchterchen im Arm halten. "Sie war all die Schmerzen, Tränen, Übelkeit und Erschöpfung wert!", versicherte Lauren.

Anzeige

Instagram / laurenpopey Lauren Pope, Tony Keterman und Tochter Raine Anais

Anzeige

Instagram / laurenpopey Lauren Pope, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / laurenpopey Lauren Pope während ihrer Schwangerschaft



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de