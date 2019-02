Love is in the air! Bei Lauren Pope (35) scheinen endlich wieder die Schmetterlinge im Bauch Tango zu tanzen. Bekannt wurde die Beauty durch die Brit-Reality-Show "The Only Way Is Essex" – und ihre heißen Kurven. Doch auch mit ihrem turbulenten Liebesleben machte die 35-Jährige Schlagzeilen. Vergangenes Jahr turtelten sie und Co-Star Sam Mucklow noch heftig herum und dateten sich offiziell. Doch das neue Jahr bringt auch eine neue Liebe, denn Lauren enthüllt nun: Das ist ihr Neuer!

Wie das britische OK!-Magazin berichtet, offenbarte das Reality-Sternchen die neue Beziehung in einer kleinen Instagram-Fragestunde mit seinen Fans. Als einer der Follower Lauren fragte, ob sie denn noch Single sei, antwortete sie mit einem simplen "Nope" und einem süßen Knutsch-Pic mit ihrem neuen Lover! The Sun will dabei die Identität des Hotties aufgedeckt haben: Laut dem Boulevardblatt handelt es sich dabei um den 32 Jahre alten Devisenhändler Tony Keterman, der seinen Geschäften in London nachgeht.

Ein Insider verriet der Zeitung außerdem, dass Tony den sexy Reality-Star über Social Media angeschrieben habe. "Sie sind Hals über Kopf verliebt und hatten gerade eine wirklich romantische Zeit in Thailand", so die Quelle und fügt hinzu: "Er ist ein Millionär und nicht daran interessiert, berühmt zu sein."

