Lauren Pope (38) hat freudige Nachrichten! Die Reality-TV-Bekanntheit wurde im Juli 2020 zum ersten Mal Mama: Mit dem Millionär Tony Keterman brachte sie die gemeinsame Tochter Raine zur Welt. Danach hatte sie in den höchsten Tönen von ihrem Mädchen geschwärmt und betont, wie gerne sie Mutter ist. Deswegen wird ihre kleine Familie jetzt wohl vergrößert: Lauren plauderte aus, dass sie ihr zweites Kind erwartet!

Das erzählte sie jetzt MailOnline. "Ich bin unglaublich dankbar, mit meinem zweiten Kind schwanger zu sein", verriet die 38-Jährige dem Magazin überglücklich. Die Schwangerschaft sei für sie eine ganz besondere Zeit: "Ich genieße dieses neue Kapitel in meinem Leben als Mama gerade sehr." Außerdem verbringe die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit viel Zeit mit ihrer Familie.

Die Geburt ihrer ersten Tochter war für Lauren alles andere als einfach. Auch mit der Rückbildung hatte sie Schwierigkeiten, da sie damals auch Tage nach der Geburt noch mit schmerzenden Stellen an ihrem Körper zu kämpfen hatte. Trotzdem zeigte Lauren sich damals überwältigt, dass ihre Tochter endlich auf der Welt ist. "Sie war all die Schmerzen, Tränen, Übelkeit und Erschöpfung wert!", machte sie deutlich.

Anzeige

Instagram / laurenpopey Lauren Pope mit ihrer Tochter Raine

Anzeige

Instagram / laurenpopey Lauren Pope und Tony Keterman im August 2019

Anzeige

Instagram / laurenpopey Lauren Pope, Tony Keterman und Tochter Raine Anais

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de