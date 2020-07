Baby-Segen bei Lauren Pope (36)! Seit über einem Jahr schwebt die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit mit dem Millionär Tony Keterman auf Wolke sieben. Und dass die beiden es miteinander so richtig ernst meinen, bewiesen sie spätestens im März 2020: Da verkündete die Blondine, dass sie schwanger ist! Nun hat das Warten für das Paar endlich ein Ende: Lauren gab feierlich bekannt, dass sie Mama geworden ist!

Auf Instagram verkündete Lauren die frohe Botschaft. Ein Polaroidfoto zeigt das Paar mit seinem kleinen Baby im Arm. Liebevoll drückt Lauren dem Kind einen Kuss auf die Stirn, während der stolze Papa sich dicht an das süße Duo schmiegt. Dazu gab die 36-Jährige schon die ersten Baby-Details bekannt. "Unsere kleine Dame ist angekommen! Raine Anais Keterman", lautete der Text zum Foto. Das kleine Mädchen hatte am 11. Juli das Licht der Welt erblickt.

Wie glücklich die kleine Familie miteinander ist, brachte Lauren ebenfalls mit einer niedlichen Liebeserklärung im Post zum Ausdruck. "Du bist wirklich so perfekt, kleine Raine. Ich danke dir dafür, dass du beschlossen hast, dass ich deine Mama sein kann. Wir lieben dich so so sehr", schwärmte die frischgebackene Mutter.

Lauren Popes Baby-Posts im März 2020

Lauren Pope und Tony Keterman im August 2019

Lauren Popes Baby Raine Anais



