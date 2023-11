Nächster Exit: Dieses Paar muss das Sommerhaus verlassen!

Aus der Traum! Bei Das Sommerhaus der Stars kämpfen aktuell wieder einige prominente Paare um den Sieg. In diversen Challenges versuchen sich die Promis zu safen und somit vor einer potenziellen Nominierung für den Auszug zu schützen. Diese Folge gelang es Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu sowie Serkan (30) und Samira Yavuz (29), in den Spielen zu überzeugen. Ein anderes Paar musste hingegen die Koffer packen und das Sommerhaus verlassen!

In der aktuellen Folge ging es während der Nominierung heiß her. Am Ende erhielten Maurice Dziwak und Ricarda Raatz sowie Pia Tillmann (37) und Zico Banach (32) jeweils drei Stimmen – somit stand es zwischen den Konkurrenten unentschieden. Die finale Entscheidung, wer das Haus verlassen muss, lag bei den Challenge-Gewinnern Aleks und Serkan. Ziemlich schnell stand ihre Entscheidung fest: Pia und Zico dürfen ab sofort nicht mehr am Sommerhaus teilnehmen.

Die Zuschauer sind von der Entscheidung alles andere als begeistert. Vor allem Serkan werfen die Fans erneut Manipulation vor. "Aleks hat sich von Schlangen-Serkan sauber über den Tisch ziehen lassen", kommentiert beispielsweise ein User via X, ehemals Twitter. Ein anderer Fan schreibt: "Das ist taktisch so bescheuert von Aleks, jetzt hat er doch drei Paare gegen sich."

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

RTL Pia Tillmann und Zico Banach

RTL Samira und Serkan Yavuz, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

