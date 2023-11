Lola Weippert wird von Fans für ihr Benehmen kritisiert!

Damit machte sie sich keine Fans! Lola (27) Weippert ist eine deutsche Moderatorin, die unter anderem für TV-Shows wie Temptation Island vor der Kamera steht. Doch auch im Netz begeistert die Blondine ihre Follower mit positivem Content. Nun besuchte die Moderatorin die Filmpremiere von "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes". Dort verärgerte Lola mit ihrem Verhalten allerdings einige Besucher – diese machten ihrem Ärger jetzt Luft!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Lola ein Bild, welches sie freudestrahlend auf der Premiere des neuen "Tribute von Panem"-Films zeigt. Unter dem Bild werden aber kritische Stimmen laut. "Im Kino lässt man übrigens die anderen den Film genießen und man quatscht nicht die ganze Zeit dabei", lässt ein Fan seinem Ärger freien Lauf. Eine andere Besucherin der Filmpremiere beschwerte sich auf der Plattform X, dass die Moderatorin ihren kritischen Kommentar entfernte: "Diese Lola Weippert saß gestern vor uns im Kino und hat sich voll daneben benommen – ich fand das übel unhöflich gegenüber allen anderen und habe das gestern Abend bei ihrem tollen Insta-Post kommentiert – heute hat sie meinen Kommentar einfach gelöscht." Lola selbst äußerte sich nicht zu der Kritik.

Dass Lola öfter mit negativer Stimmung gegen ihre Person im Internet zu kämpfen hat, erzählte sie kürzlich in einem Bunte-Interview. Die Moderatorin leide sehr unter den hasserfüllten Nachrichten. Vor allem von Männern bekomme sie teilweise Drohungen, die ihr nach dem Leben trachten würden. Kommentare wie: "Ich finde dich, du H*re, und dann ist Feierabend mit dir" und "Es wurden Killer auf dich angesetzt" seien dabei keine Seltenheit.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Juli 2022

Getty Images Lola Weippert beim Deutschen Filmpreis 2022

