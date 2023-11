Neue "Masked Singer"-Staffel zeigt die Masken nicht vorab!

Das gab es noch nie! In wenigen Tagen geht das Rätseln endlich wieder los und die neunte Staffel von The Masked Singer flimmert über die Bildschirme. Normalerweise werden Fans bis zum Staffelauftakt regelmäßig neue Masken vorgeführt, die dann auf der Bühne singen werden. In den vergangenen Ausgaben gab es zudem einige Kostüme, die erst live in der Sendung gezeigt wurden. Nun soll keine einzige der Masken vorab präsentiert werden!

Derzeit ist der sogenannte "Zirkusdirektor" auf der Suche nach neuen Masken für "The Masked Singer". In einem neuen Clip des offiziellen Accounts auf Instagram teasert er nun eine ganz besondere Neuerung für die neunte Staffel an: "Dass keiner außer mir die Masken kennt, denn das gab es noch nie: Alle neuen Masken seht ihr erst in der Show."

Ein paar Hinweise gibt es aber dennoch. So teilt der Account regelmäßig Fotos, die Anhaltspunkte auf die neuen Masken geben sollen. Unter anderem ist von einer "Eiswelt" die Rede. Aber auch Bilder von einem Reh und einer leuchtenden Libelle in einem Wald sowie einem Jaguar, zwei Giraffen und Fußspuren, die aussehen wie die eines Warzenschweins in einer Savanne, laden die Zuschauer bereits jetzt zum Rätseln ein.

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel mit dem Toast bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben/Willi Weber Giovanni Zarrella, Ruth Moschner und Stefanie Kloß als "The Masked Singer"-Rateteam

ProSieben/Willi Weber Der Frotteefant bei "The Masked Singer"

