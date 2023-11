Yannick Syperek ist "kein großer Freund" von OnlyFans!

Davon hält er absolut gar nichts! Bei Temptation Island V.I.P stellen sich Michelle Gwozdz (29) und Yannick Syperek dem großen Beziehungstest. Die Blondine erwähnte im Gespräch mit den Verführern, dass das Thema OnlyFans für Streitigkeiten in ihrer Beziehung gesorgt hatte. Yannick hingegen meinte, seine Freundin habe ihn falsch verstanden. Promiflash hat bei ihm nachgefragt: Wie steht Yannick wirklich zum Thema OnlyFans?

Gegenüber Promiflash räumt der einstige Bachelorette-Kandidat ein, dass er und Mimi bei diesem Thema aneinander vorbeigeredet hätten: "Man kann Mimis Bilder aus dem Playboy einsehen, da wird es also schwierig, Gegenargumente zu finden." Er wolle seiner Freundin Nacktfotos also nicht verbieten. Trotzdem ist er vorsichtig: "Ich bin dennoch kein großer Freund dieser Plattform und man sollte sich so etwas genauer überlegen."

Yannicks Kumpel Lorik Bunjaku (27) ist beim Thema Nacktheit der Freundin nicht ganz so offen. Für ihn würde es nicht infrage kommen, wenn sich Denise Hersing (27) so öffentlich zeigen würde. Yannick kann ihn teilweise verstehen: "Ich vermute, wenn Mimis Playboy-Vergangenheit nicht wäre (die vor meiner Zeit war), würde ich einen ähnlichen Standpunkt vertreten. Ist ein schwieriges Thema und in meinem Fall etwas komplizierter."

Instagram / yannis.sy Michelle Gwozdz und Yannick Syperek im Februar 2023

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P"-Kandidat

