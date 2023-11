"Temptation Island”-Denise lehnte Playboy wegen Lorik ab!

Sie konnte sich ihren Traum leider nicht erfüllen! Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (27) testen derzeit ihre Treue bei Temptation Island V.I.P. Bislang kann der Mannheimer dort aber nicht mit seinem Verhalten überzeugen: Er gab nämlich schon zu, dass er seine Freundin beim Partymachen mehrfach angelogen hatte. Jetzt packt Denise weiter aus: Sie lehnte eine Playboy-Anfrage wegen Lorik ab!

"Ich hatte tatsächlich vor Ex on the Beach auch die Anfrage", verrät die Blondine in der aktuellen Folge. Letztendlich habe sie aber abgelehnt. Der Grund: Freund Lorik. "Der will halt nicht, dass ich irgendwo nackig zu sehen bin. Ich glaube, es geht ihm um seine Ehre. Seine Frau soll so keiner sehen", sagt Denise weiter. Das Angebot hätte sie aber gerne angenommen: "Ich finde Playboy überhaupt nicht schlimm, es ist eher eine Ehre." Da die Beauty gerne ihren Körper zeige, finde sie Loriks Meinung diesbezüglich problematisch. "Ich hätte es gerne gemacht", gibt sie zu.

In der Vergangenheit verhielt sich Lorik seiner Freundin gegenüber nicht immer aufrichtig. Ihr Partyverbot umging er eiskalt: "So um 18 Uhr sage ich dann [zu Denise]: 'Ja, mir geht es nicht gut.' Und um 21 Uhr sage ich dann: 'Ich gehe jetzt schlafen, ich lege mich hin.'" So schaffe er es, sich hinter dem Rücken seiner Freundin in den Klub zu schleichen.

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

