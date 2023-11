Hollywood-Streik beendet: Jetzt kann wieder gedreht werden!

Endlich geht es wieder vor die Kamera! Am 14. Juli war es in Hollywood zu einer Situation gekommen, die es seit 1980 nicht mehr gegeben hatte. Die Filmproduktion war lahmgelegt worden, als Schauspieler, Synchronsprecher die Arbeit im Streik niederlegten. Die Autoren hatten schon zuvor zu streiken begonnen. Auch zahlreiche Hollywoodstars hatten ihnen beigestanden. Die Gewerkschaft der Autoren erzielte bereits im September eine Einigung. Und nun ist der Hollywood-Streik endgültig beendet.

Wie die US-Gewerkschaft der Schauspieler SAG-AFTRA bekannt gibt, kommt es in der Nacht zu Donnerstag – also 9 Uhr US-amerikanischer Zeit – zu einer Einigung mit den großen Studios. Darunter befinden sich wohl auch Hollywood-Giganten wie Disney und Netflix. "Wir haben einen Vertrag erhalten, der es SAG-AFTRA-Mitgliedern aus jeder Kategorie ermöglichen wird, nachhaltige Karrieren aufzubauen", schreibt die Gewerkschaft auf Instagram. In dem Streik ging es vor allem um zwei wesentliche Punkte: eine bessere Bezahlung für Schauspieler, Synchronsprecher, Stuntmen und Co. sowie einen ausreichenden Schutz vor dem Einsatz künstlicher Intelligenz.

Der Streik hatte wesentliche Auswirkungen auf einige der größten Produktionen in Hollywood. Es fielen nicht nur Premieren ins Wasser, sondern auch Dreharbeiten wie der zweite Teil von Dune oder die nächste Staffel von Stranger Things lagen brach. Dazu fanden diverse Preisverleihungen nicht statt: Unter anderem wurden die Emmy Awards auf Januar 2024 verschoben.

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis und Melanie Griffith unterstützen den Hollywood-Streik

Getty Images Jack Black beim Schauspieler-Streik 2023

ActionPress Timothée Chalamet in "Dune"

