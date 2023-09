Einigung erzielt: Der Hollywood-Autorenstreik ist beendet!

Monatelang hatte der Streik der Autoren halb Hollywood lahmgelegt. Die Gewerkschaft der Autoren in den USA, die WGA (Writers Guild of America), kämpfte rund fünf Monate für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne in der Branche. Die Dreharbeiten zahlreicher Filme und Serien mussten daher auf Eis gelegt werden. Auch einige Schauspieler streikten. Jetzt hat die Autorengewerkschaft den Streik für beendet erklärt – denn eine Einigung wurde erzielt.

Unter anderem auf Instagram teilt die WGA die Neuigkeiten mit. "Die WGA hat eine vorläufige Einigung mit der AMPTP [Alliance of Motion Picture and Television Producers, Anm. d. Red.] erzielt. Heute haben unser Verhandlungsausschuss, der WGAW-Vorstand und der WGAE-Rat einstimmig dafür gestimmt, die Vereinbarung zu unterstützen. Der Streik endet um 12:01 Uhr", lautet das Statement. Nun müssen die 11.000 Mitglieder allerdings noch über den neuen Vertrag abstimmen.

Der Streik, der insgesamt 146 Tage andauerte, hatte schwerwiegende Folgen für die Filmindustrie. Unter anderem verzögerten sich die Dreharbeiten für die neuen Emily in Paris- und Stranger Things-Staffeln. Auch einigen Filmpremieren blieben viele Schauspieler aufgrund des Streiks fern.

