Pietro Lombardi: Hat Laura 2,4 Millionen Euro ausgegeben?

Den beiden scheint es gut zugehen! Pietro Lombardi (31) und seine Freundin Laura Maria Rypa (27) machten die Beziehung 2020 offiziell. Ihre Liebe krönte das Paar im Januar mit der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes. Kürzlich kauften sich die beiden Turteltauben auch ein Haus. Müssen sie den Gürtel deswegen enger schnallen? Anscheinend nicht! Pietro verrät eine exorbitante Summe – Laura soll diese allein im letzten Monat ausgegeben haben!

In der Nacht zu Donnerstag ging der "Phänomenal"-Interpret auf Instagram live. Pietro war anscheinend in Plauderlaune und forderte seine Fans auf, zu schätzen, wie viel seine Freundin wohl im letzten Monat ausgegeben habe. Seine rund 3.000 Zuschauer vermuteten Summen zwischen 500 und 10.000 Euro. Nach einiger Zeit brach es dann aus dem Baden-Württemberger heraus: "Sie hat letzten Monat 2,4 Millionen Euro ausgegeben! Amazon und Zalando und Oceans Apart. Keine Ahnung, wie sie das hinbekommen hat".

Die Fans kaufen dem Sänger die Aussage nicht so ganz ab und auch Pietro äußerte sich im Laufe des Livestreams widersprüchlich: "Ihr alle denkt, wir geben voll viel Geld im Monat aus. Ist aber nicht so. Wirklich." Erst kürzlich wurde bei den beiden tatsächlich eingebrochen – obwohl sie zu Hause waren! Pietro schaffte es zwar, die Einbrecher zu verscheuchen, dennoch würde der Schock vor allem bei Laura noch tief sitzen.

Anzeige

ActionPress Laura Maria Rypa auf einem Event

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de