"Sexiest Man Alive": So findet es Patrick Dempseys Frau!

Da ist aber jemand bestimmt mächtig stolz! Im vergangenen Jahr hatte sich noch Chris Evans (42) "Sexiest Man Alive" nennen dürfen. Diesen Titel musste der Captain America-Star nun abtreten – an einen anderen Schauspieler! Patrick Dempsey (57) ist der neue "Sexiest Man Alive" und reiht sich in die Serie von Hollywoods begehrtesten Hotties ein. Was hält Patricks Frau von seinem neuen Titel?

"So, die Katze ist aus dem Sack", schreibt die Partnerin des Grey's Anatomy-Stars auf Instagram und teilt dazu eine Aufnahme von Patricks Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live", in dem das Geheimnis noch einmal gelüftet worden war. "Was für ein Titel! Du bist tatsächlich mein 'Sexiest Man Alive'", fügt Jillian noch stolz hinzu.

Auch Patrick selbst meldete sich bereits zu Wort. "Ich bin froh, dass es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben passiert. Es ist schön, die Anerkennung zu bekommen und natürlich bekommt mein Ego dadurch einen kleinen Push, aber das gibt mir die Plattform, die Aufmerksamkeit für etwas Positives zu nutzen", äußerte sich der Hottie, wie People berichtete.

